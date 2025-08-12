Por mejoras en las ventas, comerciantes extienden promociones hasta el domingo Con liquidaciones de invierno y el Día del Niño, los asociados de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, decidió continuar con el Mega oulet.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (C.C.S.J) anunció la extensión del Mega Outlet hasta este domingo 17 de agosto, en respuesta a la mejora en las ventas registradas en los últimos días. La iniciativa ha generado gran interés entre los consumidores, quienes podrán seguir aprovechando descuentos de hasta el 70% en una amplia variedad de productos.

Durante la duración del evento, los sanjuaninos podrán disfrutar de promociones en la segunda prenda, ofertas 3×2 y descuentos especiales en diversos puntos de venta ubicados tanto en el microcentro como en otros sitios estratégicos de toda la provincia. Los comerciantes locales han preparado una variada selección de productos que van desde prendas de vestir, calzados, artículos para el hogar y tecnología, con el objetivo de ofrecer opciones para todos los gustos y necesidades.

El presidente de la C.C.S.J, Hermes Rodríguez, resaltó la importancia de esta iniciativa: “Los comerciantes están muy contentos ya que las ventas han aumentado gracias a las ofertas y estrategias que han implementado. Por eso, invitamos a los sanjuaninos a que participen en este Mega Outlet”. Además, agregó: “Esta acción la hacemos pensando en que el próximo domingo es el Día del Niño y pensamos que los consumidores también aprovechen este evento para hacer regalos a los más pequeños”.

Este evento representa una oportunidad única para renovar el vestuario, equipar los hogares y aprovechar las ofertas en diferentes sectores comerciales de la provincia. La extensión del Mega Outlet hasta el domingo permite a los consumidores seguir beneficiándose de estas promociones imperdibles y adelantar las novedades que traerá la próxima temporada.