Por primera vez, Rivadavia premiará a la mejor vidriera con decoración navideña: cómo participar y cuáles son los premios El municipio lanzó en Concurso ’Mejor Vidriera Navideña’ en el que podrán participar todos los locales comerciales del departamento.

Con el objetivo de acompañar e impulsar el comercio local, el municipio de Rivadavia, a través de la Oficina de Comercio, presentó la primera edición del concurso ‘Mejor Vidriera Navideña 2025’, una iniciativa que busca dinamizar las ventas de fin de año y potenciar la creatividad de los comerciantes rivadavienses. Las tres mejores vidrieras con esta decoración temática recibirán un premio.

La propuesta invita a todos los locales comerciales del departamento a decorar sus vidrieras con temática navideña, utilizando materiales y estilos libres. El objetivo es que cada negocio pueda generar experiencias visuales atractivas, que inspiren a los vecinos a recorrer y comprar en el departamento durante una de las temporadas más importantes del año.

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, dijo que este concurso ‘es una forma de acompañar y visibilizar el esfuerzo diario de nuestros comerciantes, impulsando un movimiento económico positivo para el sector y reforzando el espíritu navideño’. El funcionario también agregó que este tipo de acciones son en base a acompañar al comercio del Rivadavia, como lo venimos haciendo por ejemplo con la reciente inauguración del primer polo comercial del departamento’.

Miodowsky también dijo que todos los comercios ubicados en Rivadavia puedan participar de este concurso que incluye inscripciones gratuitas. Los interesados en participar tienen tiempo de inscribirse hasta el próximo 19 de diciembre a las 12.

La decoración podrá esta visible desde el 20 de noviembre hasta el 19 de diciembre para que el jurado pueda verla y evaluarla, ya que la elección de las mejores se realizará el 22 de diciembre.

La elección de las mejores vidrieras navideñas estará a cargo de un jurado especializado tendrá en cuenta la creatividad, originalidad, uso del espacio, materiales utilizados, iluminación e innovación. Cabe destacar que, además, las fotos de las vidrieras serán compartidas en las redes sociales oficiales del municipio, donde la votación del público también sumará puntos.

Habrá premios para las tres mejores vidrieras con deoración temática de Navidad. El primer premio será una Notebook, el segundo una impresora y el tercero un cafetera eléctrica.

Las inscripciones

Los comerciantes interesados en participar del Concurso ‘Vidriera Navideña’ deberán enviar sus datos y una foto de la vidriera ya decorada al Mail: comercio@rivadavia.gob.ar o por Whatsapp al 264 561 4594. Además deberá agregar nombre del titular del comercio, nombre de fantasía, rubro y dirección y foto de la vidriera terminada.