Por refacciones, reubicaron consultorios externos del Hospital Marcial Quiroga Algunos consultorios se distribuyeron en distintos sectores del edificio y otros están fuera.

Como consecuencia de la obra de refacción y acondicionamiento que se está llevando a cabo en el sector de Consultorios Externos del Hospital Marcial Quiroga, ubicado en el edificio histórico, es que los consultorios han sido reubicados temporalmente en distintos sectores del nosocomio.

Esta reorganización responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la atención médica a los pacientes que concurren diariamente, distribuyendo las distintas especialidades en espacios adecuados dentro y fuera del edificio central del hospital.

El detalle de la nueva ubicación por especialidad:

Fuera del edificio central

Diabetes (ex Prosadia)

Dermatología (Casa Gertrudis Funes)

Gastroenterología (Casa Gertrudis Funes)

Reumatología (Casa Gertrudis Funes)

Gastroenterología Pediátrica (Servicio de Pediatría y NODO)

Endocrinología Pediátrica (NODO)

Jefatura de Consultorios Externos – Dr. Sergio Montañez (Detrás del Servicio de Oftalmología)

Dentro del edificio central

Odontología (ex consultorio de Diabetes)

Otorrinolaringología (ex Terapia Intensiva)

Clínica Médica (Servicio de Clínica Médica)

Ginecología / Plan Nacer (Servicio de Ginecología)

Urología (Servicio de Urología)

Cirugía / Curaciones (Servicio de Cirugía General)

Cardiología (ex Mamografía)

Pediatría (Guardia Pediátrica y Servicio de Quemados)

Cuidados Paliativos (ex Neurocirugía)

Control Metabólico (ex Neurocirugía)

Se recomienda a los pacientes solicitar información al ingresar al hospital para recibir orientación precisa sobre la ubicación del consultorio correspondiente.

Esta reubicación temporal es parte de un plan de mejoras que permitirá al Hospital Marcial Quiroga contar con espacios más modernos y funcionales, elevando así la calidad de atención para toda la comunidad.