Preocupación en la Escuela Industrial por alumnos internados en Valle Fértil debido a una intoxicación Desde anoche, los alumnos permanecen internados en dicho nosocomio.

En las últimas horas se conoció el dramático episodio que vivieron siete alumnos de la Escuela Industrial, quienes debieron ser asistidos en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín, de Valle Fértil por una intoxicación. Fuentes hospitalarias a Diario de Cuyo, explicaron que los chicos se encuentran en buen estado general y “les están pasando medicación para estabilizarlos”.

Se trata de estudiantes de 5to Año de la especialidad Minas, quienes habrían comprado y consumido “empanadas” en dicho departamento. Lo que indicaron es que estos cinco alumnos sufrieron fiebre, vómitos y diarrea por lo que tuvieron que ser hospitalizados. Esta mañana, ingresaron dos más.

Asimismo, destacaron que desde anoche quedaron internados y que si bien entienden que es una intoxicación alimentaria. “No podemos decir ningún germen porque no está identificado. Hay sospechas de algo bacteriano, aunque todavía no se tiene la certificación de eso“, expresaron.

Por el momento, se realizaron los análisis de laboratorio básicos mientras permanecen bajo observación médica y responden favorablemente al tratamiento.