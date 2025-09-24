Presentaron la nueva “NutriPack” del plan Mis Segundos Mil Días: redujeron costos y alimentos multiprocesados Con la presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, dieron a conocer un nuevo beneficio nutricional para los pequeños de 2 a 4 años.

Los niños comprendidos entre los 2 años y los casi 5 (ya que el plan contempla a la edad de 4 años y 11 meses) cuentan con un nuevo box nutricional y que no sólo mejoró su contenido alimenticio sino que abarató costos para el Gobierno, según lo que manifestó el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, acerca de “NutriPack – Nutriendo tu desarrollo”, incluido en el plan Mis Segundos Mil Días.

El anuncio se realizó en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico y contó con la presencia de autoridades ministeriales, como así también de todo el equipo Materno-Infantil de la provincia que trabajó para la confección de la nueva caja de alimentos. “Nos encontramos con un panorama que no podíamos cambiar porque había un contrato hasta junio que debíamos cumplirlo pero una vez finalizado, cambiamos completamente el paradigma y construimos uno basado en mejorar la alimentación de nuestros niños”, explicó el ministro con respecto a un contrato que había con una firma que proveía barras nutricionales.

En este sentido, detalló que ese alimento que estaba en el plan anterior aportaba un 8% de proteínas mientras que la nueva barrita “tiene un 35% de proteínas y mediante licitación se logró bajar los costos mensuales de $380 millones mensuales a erogar entre $80 y $90 millones por mes”.

En su turno, la titular de Materno Infancia, Lenka Dumandzic, explicó que realizaron un trabajo en conjunto con pediatras y nutricionistas para determinar los productos que tiene la caja. En julio, se distribuyeron las cajas a cada uno de los departamentos de San Juan y en agosto, las entregaron a las familias beneficiarias. Además, explicaron que hubo una prueba piloto que incluyó la participación de 20 familias y en un video institucional, destacaron progreso en los pequeños que tenían bajo peso o problemas con el consumo de algunos alimentos.

Dobladez confirmó que actualmente hay una población de 8 mil personas que reciben “NutriPack” pero que “seguramente aumentará a 12.000”. “La caja tiene el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Pediatría San Juan y la Asociación Sanjuanina de Nutrición por eso confiamos en que esto mejorará la calidad de alimentación de los niños”, enfatizó.

Dumandzic también sostuvo que en cada centro de salud, las madres reciben un libro que tiene consejos de crianza y con recetas que van cambiando cada dos meses. “También en los centros se les da talleres para saber utilizar los alimentos en comidas caseras“, cerró.

Qué tiene la NutriPack

Garbanzos

Lentejas

Trigo sarraceno/ quinoa

Pasta de maní natural

Arroz integral

Fideos integrales

Mix de semillas

Avena

Leche fortificada

Quiénes pueden recibirla

Niños de 2 años a 4 años y 11 meses (que no cuenten con cobertura social)

Qué requisitos debo cumplir