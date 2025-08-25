El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzó una nueva convocatoria destinada a entidades del ámbito privado, público, institucional o académico de la provincia, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de apoyo a emprendimientos innovadores. Se trata del Programa Innovación con Impacto, una herramienta diseñada para acompañar a aquellas organizaciones que desarrollen procesos de preincubación, incubación y/o aceleración.
El objetivo de esta convocatoria es fortalecer a aquellas organizaciones que realicen —o tengan el potencial de realizar— procesos de preincubación, incubación y/o aceleración, con el fin de mejorar su capacidad de apoyo a emprendedores en la creación y escalamiento de empresas innovadoras de base científica y/o tecnológica.
Las entidades seleccionadas accederán a asesoramiento, mentoría, capacitación, vinculación, intercambio de experiencias y acceso a redes de contactos. Estas herramientas buscan potenciar su efectividad y promover capacidades de autosustentabilidad, mediante el acompañamiento de instituciones fortalecedoras con trayectoria y experiencia comprobada.
Con esta iniciativa, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso de impulsar la innovación y el emprendimiento, integrando creatividad, conocimiento y tecnología en línea con los ejes estratégicos del desarrollo provincial.
Las entidades interesadas en sumarse a este proceso podrán participar hasta el 10 de septiembre, completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/7KnkXoQpmu98vM3ZA. Asimismo, pueden realizar cualquier tipo consulta a través de este mail: transf.innovacion.sj@gmail.com