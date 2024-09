Protesta por falta de agua en Valle Fértil: las primeras acciones que encaró OSSE

El problema de fondo es la sequía, porque a diferencia de la mayoría de la provincia, en el Valle no se nutre del agua de deshielo y depende de las lluvias o del agua subterránea. Según explicaron los vecinos: ´hace 48 horas que no hay servicio de agua potable, pero el problema lleva varias semanas, ya no sabemos qué hacer´, relató Luis Yañez, vecino de San Agustín, apostado en el ingreso de la planta potabilizadora de Valle Fértil. La falta de agua o de presión, viene siendo un problema recurrente.