El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan fue sede de una jornada exclusiva destinada a empresarios y directivos de pymes. El encuentro fue organizado de manera conjunta por el Segmento Pymes del Banco ICBC Argentina y la Universidad del CEMA (UCEMA). El protagonista de la jornada fue el reconocido especialista Luis Affranchino, quien compartió su visión sobre cómo adaptarse a un contexto económico desafiante.
El eje central de la exposición giró en torno a la necesidad de renovar la gestión empresarial y enfocarse en la competitividad, en un escenario donde las pequeñas y medianas empresas buscan sostenerse y crecer en mercados cada vez más exigentes.
Durante su presentación, Affranchino desarrolló cinco ejes estratégicos para mejorar el desempeño de las pymes:
- Vender más y mejor
- Reducir costos
- Fortalecer los equipos
- Optimizar procesos
- Avanzar en la transformación tecnológica
El evento también contó con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior, la Dirección de Pymes y Emprendedores, y la Dirección de Desarrollo Económico, todas dependientes de la Secretaría para el Desarrollo Económico de San Juan, que acompañaron la propuesta orientada a fortalecer al sector productivo local.
En la coordinación general participaron Gustavo Rosales (Banco ICBC), Lucila Avelín (Comisión de Economía del CPCE) y Andrea Pérez (gerenta del CPCE), quienes destacaron la importancia de generar espacios de actualización y formación para los empresarios sanjuaninos.
La jornada concluyó con un espacio de intercambio entre los asistentes, quienes valoraron la posibilidad de acceder a herramientas prácticas para potenciar la competitividad de sus empresas en un escenario complejo, pero lleno de oportunidades.