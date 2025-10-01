Pymes sanjuaninas suman herramientas para mejorar la competitividad en el exterior En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se llevó a cabo una charla organizada en conjunto con el ICBC y la UCEMA, que contó con la participación del experto Luis Affranchino.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan fue sede de una jornada exclusiva destinada a empresarios y directivos de pymes. El encuentro fue organizado de manera conjunta por el Segmento Pymes del Banco ICBC Argentina y la Universidad del CEMA (UCEMA). El protagonista de la jornada fue el reconocido especialista Luis Affranchino, quien compartió su visión sobre cómo adaptarse a un contexto económico desafiante.

El eje central de la exposición giró en torno a la necesidad de renovar la gestión empresarial y enfocarse en la competitividad, en un escenario donde las pequeñas y medianas empresas buscan sostenerse y crecer en mercados cada vez más exigentes.

Durante su presentación, Affranchino desarrolló cinco ejes estratégicos para mejorar el desempeño de las pymes:

Vender más y mejor

Reducir costos

Fortalecer los equipos

Optimizar procesos

Avanzar en la transformación tecnológica

El evento también contó con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior, la Dirección de Pymes y Emprendedores, y la Dirección de Desarrollo Económico, todas dependientes de la Secretaría para el Desarrollo Económico de San Juan, que acompañaron la propuesta orientada a fortalecer al sector productivo local.

En la coordinación general participaron Gustavo Rosales (Banco ICBC), Lucila Avelín (Comisión de Economía del CPCE) y Andrea Pérez (gerenta del CPCE), quienes destacaron la importancia de generar espacios de actualización y formación para los empresarios sanjuaninos.

La jornada concluyó con un espacio de intercambio entre los asistentes, quienes valoraron la posibilidad de acceder a herramientas prácticas para potenciar la competitividad de sus empresas en un escenario complejo, pero lleno de oportunidades.