Q’Lokura, Ciro y Nicki Nicole, algunos de los artistas confirmados para la Fiesta Nacional del Sol 2025 Desde Turismo confirmaron los nombres de las bandas que subirán al escenario mayor.

Este sábado y a menos de dos meses para que arranque la Fiesta Nacional del Sol 2025, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan dieron a conocer los artistas que estarán en el escenario mayor del evento popular más importante de la provincia. Además detallaron día por día quiénes actuarán en el Estadio del Bicentenario, en Pocito, del 20 al 22 de noviembre.

Para el jueves 20, la cumbia y el cuarteto serán los encargados de subir el telón de los diferentes shows musicales previstos para el estadio, en paralelo con la feria temática. Sabroso, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos son las bandas de la música tropical.

El viernes será el turno del rock y confirmaron la actuación de Estelares y Ciro y Los Persas.

Soledad Pastorutti.-

Finalmente, el sábado 22 varios géneros como el folclore, pop, hip hop y trap van a converger en el escenario, ya que anunciaron a Emanero, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole.