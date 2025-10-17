Qué dijo el Ministerio de Educación sobre lo ocurrido en María Auxiliadora: “Se activaron los protocolos correspondientes” Desde la cartera aseguraron que están trabajando equipo de supervisión y gabinetes interdisciplinarios.

El Ministerio de Educación de la Provincia envió un comunicado referido a lo ocurrido en el secundario Fundación María Auxiliadora, donde un alumno de 6to año llevó un arma de aire comprimido. “Se está interviniendo en las situaciones ocurridas en dos instituciones educativas de la provincia y que fueron difundidas por medios de comunicación”.

El comunicado difundido este viernes asegura que “en cada hecho acontecido dentro de las escuelas ya se activaron los protocolos correspondientes y, autoridades ministeriales, dirección de área, equipo supervisivo y gabinetes interdisciplinarios; llevan adelante acciones concretas para garantizar el bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa en general”.

Sin brindar precisiones sobre lo ocurrido, desde Educación explicaron que deben “atender a todos los involucrados en las situaciones que se presentan en las escuelas de la provincia y lo hace con rigurosos protocolos que contemplan acciones pedagógicas, preventivas, de contención, en base a acuerdos de convivencia pre-establecidos y dentro de un marco jurídico que establece los carriles a través de los que se debe actuar; evitando su difusión ya que involucran a menores de edad”.

Agregaron, además, que “formar a nuestros niños y adolescentes en el buen trato hacia el otro y en una sana puesta de límites es una tarea que se refuerza en las aulas y se complementa con la tarea de la familia”.