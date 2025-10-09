Este viernes 10 de octubre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan propone un espacio de encuentro que impulsa la economía local y promueve hábitos saludables, con entrada libre y gratuita.
Se trata de una nueva edición de la Feria de la Estación, dedicada especialmente a homenajear a las madres en su día. El evento tendrá lugar este viernes 10 de octubre, de 19:00 a 23:00, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), con entrada libre y gratuita.
La feria ofrecerá una gran variedad de productos locales artesanales, propuestas gastronómicas y opciones naturistas ideales para compartir en familia. La jornada será también una oportunidad para acercarse a charlas y talleres sobre bienestar y autocuidado, promoviendo hábitos saludables en un ambiente cálido y participativo.
Además, habrá presentaciones artísticas en vivo, DJ, sorteos y muchas sorpresas para quienes se acerquen a disfrutar de una noche diferente, donde el encuentro y la celebración del talento sanjuanino serán el centro de la escena.