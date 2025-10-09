¿Qué hacés este viernes? Andá a la Feria de la Estación y encontrá el regalo para el Día de la Madre

Este viernes 10 de octubre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan propone un espacio de encuentro que impulsa la economía local y promueve hábitos saludables, con entrada libre y gratuita.

Se trata de una nueva edición de la Feria de la Estación, dedicada especialmente a homenajear a las madres en su día. El evento tendrá lugar este viernes 10 de octubre, de 19:00 a 23:00, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), con entrada libre y gratuita.

La feria ofrecerá una gran variedad de productos locales artesanales, propuestas gastronómicas y opciones naturistas ideales para compartir en familia. La jornada será también una oportunidad para acercarse a charlas y talleres sobre bienestar y autocuidado, promoviendo hábitos saludables en un ambiente cálido y participativo.

Además, habrá presentaciones artísticas en vivo, DJ, sorteos y muchas sorpresas para quienes se acerquen a disfrutar de una noche diferente, donde el encuentro y la celebración del talento sanjuanino serán el centro de la escena.