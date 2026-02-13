Qué servicios funcionarán y cuáles no durante los feriados por Carnaval en San Juan Los detalles de las actividades en San Juan

Argentina festeja Carnaval y habrá fin de semana largo. Esta celebración tradicional es esperada con ansias, ya que, por fuera del asueto del 1 de enero, son los primeros feriados nacionales que tiene el año. Además, su fecha cambia año tras año, por tratarse de las jornadas que anteceden a la Cuaresma y la celebración católica de la Pascua, la cual se calcula siguiendo los ciclos lunares.

En este sentido, habrá actividades que se verán interrumpidas mientras que otras funcionarán con frecuencia reducida como es el caso de los colectivos. Finalmente, cafeterías, restaurantes, shoppings y supermercados abrirán sus puertas con normalidad durante el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Sin actividad

Bancos

Repartición pública provincial y nacional

Comercio (Lunes). Desde las diferentes cámaras que nuclean a los comercios sanjuaninos recomendaron no abrir las puertas el lunes 16 y regresar a la actividad el martes 17.

Abrirán con normalidad

Shopping

Supermercados

Sector gastronómico

Los colectivos – circulación con frecuencia reducida