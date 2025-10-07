Qué sucederá con la atención comercial este viernes 10 de octubre, feriado nacional Las Cámaras que nuclean al sector mercantil dieron a conocer si abren o no sus puertas.

Tanto la Cámara de Comercio de San Juan y la Cámara de Comerciantes Unidos dieron a conocer la recomendación que hicieron con respecto al feriado nacional del viernes 10 de octubre, que se trasladó desde el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En este sentido, recordaron que no se trata de un día no laborable pero que en la antesala del Día de la Madre y con el objetivo de incentivar las ventas, desde Comerciantes Unidos aconsejaron mantener la actividad de manera normal, “respetando la decisión de cada dueño y el pago de día doble y franco compensatorio”. Además indicaron que en un relavamiento un 80% abriría sus puertas.

Por su parte, desde CCSJ expresaron “mantener su actividad habitual durante la jornada previa y posterior al feriado, a fin de favorecer la circulación, el consumo y la dinámica económica en fechas clave para el sector”.