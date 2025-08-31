Rawson afectado por el temporal de Santa Rosa: el municipio asistió a 160 familias con abrigos y alimentos Desde la Dirección de Abordaje Territorial trabajaron a destajo aunque informaron que no hubo evacuados.

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, a través de la Dirección de Abordaje Territorial, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, informó este domingo que, debido a las intensas lluvias registradas en la jornada de ayer y la madrugada de este domingo, se brindó asistencia, hasta el momento, a unas 160 familias en todo el departamento.

La asistencia incluyó la entrega de insumos, abrigos y alimentos para las familias afectadas. Afortunadamente, no fue necesario realizar evacuaciones. Además, se están llevando a cabo trabajos de desagote en calles y viviendas por agua acumulada.

La Municipalidad continúa trabajando de manera constante para atender a los vecinos afectados. Las tareas de asistencia se siguen recepcionando a través de Lito, asistente virtual por WhatsApp, al 2645702020.