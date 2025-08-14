RedTu­lum: empezó la colocación de los lectores para abonar con otros medios de pago, además de la SUBE

Algunos colectivos de la RedTu­lum ya cuentan con los nuevos lectores de tarjeta SUBE. Son los aparatos que le permiten al usua­rio pagar el pasaje con diferentes alternativas como código de barra y tarjetas de débito.

Hace un par de días comenzaron a instalarla, pero aún no se sabe cuándo habilitarán el sistema para los nuevos medios de pago. Los aparatos tienen un sensor en

la parte inferior, mientras que en el extremo superior trae una pe­queña pantalla donde se puede le­er claramente la leyenda ‘Ahora pagá como quieras’, como también el pago realizado y el saldo disponible.

Desde Gobierno provincial no dieron más detalles sobre el tema.