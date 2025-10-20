Red Tulum: los pasajeros que paguen con débito podrán recibir un reintegro de hasta el 100% del boleto Desde el Ministerio de Gobierno indicaron que el tope de reintegro es de $10.000 mensuales.

Desde el Ministerio de Gobierno, informaron que se habilitó una nueva forma de pago para viajar en cualquier línea de la Red Tulum y podrán obtener reintegros de hasta el 100%, con un tope mensual de $10.000.

La medida consiste en un reintegro total del 100% sobre el valor del pasaje abonado con tarjeta Visa Débito a través del celular. El tope máximo de reintegro establecido es de AR$10.000 por tarjeta de forma mensual.

Para obtener este beneficio es importante contar con el sistema NFC y abonar a través de una billetera virtual que tenga asociada la tarjeta bancaria. Las billeteras compatibles incluyen Apple Pay (para dispositivos iOS), y Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay y BUEPP (para dispositivos Android).

Detalles de la aplicación y vigencia:

Aplicación: el beneficio es válido exclusivamente para tarjetas Visa Débito que hayan sido emitidas en el país.

Reintegro: la acreditación del reintegro se realiza de forma automática en la cuenta del usuario. El plazo de acreditación varía entre 20 y 30 días hábiles a partir de la fecha de pago, dependiendo de la entidad bancaria o billetera digital utilizada.

a partir de la fecha de pago, dependiendo de la entidad bancaria o billetera digital utilizada. Vigencia: la promoción se encuentra vigente desde octubre hasta el 31 de diciembre de 2025.

Es importante señalar que el beneficio no es aplicable para pagos realizados con la tarjeta física ni para transacciones efectuadas mediante código QR.