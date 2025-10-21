RedTulum ya está disponible en Google Maps: los usuarios pueden consultar paradas, recorridos y horarios La integración del sistema provincial de transporte a la plataforma global permitirá planificar viajes, conocer recorridos y acceder a información precisa y al instante.

El Ministerio de Gobierno informó que RedTulum ya forma parte de Google Maps, una incorporación que marca un nuevo paso en la modernización del sistema de movilidad de la provincia. Desde ahora, los usuarios pueden consultar las paradas, los recorridos y los horarios programados de todas las líneas de colectivos directamente en la aplicación, disponible para Android, iOS (en modo claro u oscuro) y en su versión web.

La nueva funcionalidad facilita la planificación integral de los viajes dentro del área del gran san juan, sus alrededores y deparamentos alejados, ofreciendo información precisa, actualizada y accesible para miles de pasajeros.

Funcionalidades principales

El servicio integrado permite planificar viajes con antelación, especificando la hora de salida o de llegada para visualizar los horarios disponibles en ese momento. Además, brinda indicaciones paso a paso durante el trayecto, desde la caminata inicial hasta el arribo al destino, y utiliza la función Live View, que superpone flechas y direcciones en la pantalla del celular para orientar al usuario en tiempo real.

Beneficios destacados