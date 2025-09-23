Regantes de Jáchal reclamaron por la limpieza de canales Aseguran que la falta de mantenimiento los perjudica y que tuvieron que realizar la monda ellos mismos.

Regantes autoconvocados de Médano, Jáchal manifestaron su enojo a través de una nota para reclamar ante el Departamento de Hidráulica la limpieza de canales.

En una nota dirigida al encargado del Departamento de Hidráulica de Jáchal, Danilo Vera, aseguraron que es preocupante el estado del canal Gran China- Médano, que se les había prometido que el 27 de agosto se realizaría la monda lo que no se produjo, por lo que los productores se encargaron de la limpieza de 900 metros del tramo Dalmacio- El Médano.

En la nota firmada por todos los regantes perjudicados, expresaron que la situación “es insostenible” y requirieron una “solución inmediata”.

Piden “limpieza urgente” desde la compuerta principal de Gran China hasta la compuerta Dalmacio -El Médano, para “garantizar el suministro de agua a las fincas y cultivos”; como así también que se establezca un plan de mantenimiento regular y el reemplazo del actual celador del canal ” por su falta de preocupación y ocupación en brindar soluciones” a los problemas. “Necesitamos una persona que garantice y tome en cuenta nuestras necesidades y preocupaciones”, aseguraron.