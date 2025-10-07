Rescataron a un cachorro de puma que estaba herido cerca de una finca en Zonda El animal tiene entre seis y ocho meses de edad. Hacía varios días que era seguido por especialistas de la Secretaría de Ambiente y finalmente fue capturado para darle atención veterinaria en el Parque Faunístico.

La Secretaría de Ambiente, tras varios días de seguimiento, rescató a un puma que había sido avistado en inmediaciones de una finca de Zonda. Se trata de un cachorro de entre seis y ocho meses de edad que se encontraba con signos de deshidratación y bajo peso.

El operativo, que terminó con éxito, fue coordinado por personal del Área de Rescate de Fauna Silvestre y agentes de conservación del Parque Presidente Sarmiento. Previamente, el pasado domingo 28 de septiembre, las autoridades recibieron un alerta por la presencia del animal en una finca.

Un día después se colocó una jaula trampa con carnada, cerca de un corral, además de un seguimiento de huellas y otros indicios que determinaran dónde se encontraba el puma. Pese a que hubo registros que indicaban que merodeaba en el sitio, una decisión fue clave: cambiaron de lugar la jaula hacia un corral de animales donde se observó que estuvo rondando.

Finalmente, el pasado sábado, el puma fue capturado con éxito. Ahí los agentes constataron que el animal es joven y que tenía una laceración en la pata delantera izquierda. Además, presentaba signos de deshidratación. Por esta razón le suministraron agua y luego se procedió a su traslado.

Actualmente, permanece en el Parque Faunístico para recibir la atención veterinaria de los especialistas y cure de la herida. Cumplido este proceso, se evaluará si puede ser reinsertado en el ambiente natural.