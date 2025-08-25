Desde alumnos hasta empleados municipales engalanaron el desfile que celebra un nuevo aniversario de Rivadavia El acto oficial estuvo encabezado por el intendente departamental, Sergio Miodowsky, y el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín.

Hoy Rivadavia cumplió 117 años y desde el gobierno departamental decidieron celebrar el aniversario con un evento para destacar la labor y participación de los vecinos. En este marco, se realizó un desfile cívico-militar en el que participaron desde todas las instituciones educativas de la comuna hasta los empleados municipales. El acto estuvo encabezado por el intendente, Sergio Miodowsky, y el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, junto a otras autoridades departamentales y provinciales.

El desfile duró más de una hora y media debido a su carácter federal y participativo. Es que no sólo participaron los Cuerpos de Bandera de todas las escuelas y colegios, y las instituciones deportivas y artísticas como de costumbre, sino que también lo hicieron todas las uniones vecinales, las ONG solidarias, los centros de jubilados, los abuelos de la Residencia Eva Duarte y hasta los empleados de todas las reparticiones municipales que recibieron el aplauso entusiasta del público.

También hicieron su paso frente al palco de autoridades, las 4 nuevas movilidades 0km que adquirió el municipio para la prestación de un mejor servicio, ampliando a 18 la cantidad de vehículos nuevos que conforman el parque automotor de la comuna. La nueva camioneta será destinada al área de Servicios mientras que los 3 Fiat Cronos se destinarán a la Policía Comunal.

Como es de costumbre, el desfile cerró con el paso de los Veteranos de Malvinas que también fueron ovacionados por el público, con los miembros del RIM 22, de Gendarmería y de la Policía de San Juan, que fueron uno de los principales atractivos de la jornada.

Fotos: Mariano Arias / DIARIO DE CUYO