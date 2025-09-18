Rivadavia inauguró la Plaza Khalil Gibran, bautizada así por los vecinos El espacio era un baldío y ahora está totalmente renovado, en el Barrio Jardín del Oeste.

El municipio de Rivadavia sumó un nuevo espacio verde recuperado con la inauguración de la Plaza Khalil Gibran, en el barrio Jardín del Oeste. El acto fue encabezado por el intendente Sergio Miodowsky, quien destacó la importancia de transformar sectores que antes estaban olvidados en lugares de encuentro para las familias.

Durante la ceremonia, Miodowsky resaltó el valor de esta obra para la comunidad: “Siempre hay cosas por hacer, siempre hay necesidades, pero lo importante es ver que estos lugares se transforman. Lo que antes era un baldío o un espacio en abandono, hoy es una plaza con niños jugando, familias tomando mate y vecinos disfrutando de un espacio que les pertenece. Eso es lo que nos llena de orgullo”.

La plaza lleva el nombre del poeta y filósofo libanés Khalil Gibran, elegido por los propios vecinos, quienes también participaron activamente en el diseño y en la propuesta de los elementos que hoy forman parte del espacio.

El acto contó con la presencia del diputado departamental Juan Cruz Córdoba, el diputado provincial Federico Rizo, secretarios del Ejecutivo provincial como Ariel Villavicencio y Tito Carmona, concejales de Rivadavia —Claudia González, Cristian Morales y Marcelo Barros—, además de secretarios y directores municipales. También participaron trabajadores de las áreas de Servicios, Obras y Juventud, junto a un gran número de vecinos que celebraron la puesta en valor de este nuevo espacio.