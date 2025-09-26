Rivadavia refuerza el servicio de salud con operativos fijos y campañas itinerantes que ofrecen atención y asesoramiento gratuitos Todos los miércoles hay un abordaje sanitario abierto a toda la comunidad en el Paseo Sarmiento

En el marco del programa ‘Rivadavia es Acción’, el municipio de este departamento puso en marcha diferentes acciones para reforzar el servicio de salud con el objetivo de llegar a más vecinos. Se trata de operativos sanitarios que se realizan en un día y lugar fijos. A estos se agregan, a partir de la semana que viene, los itinerantes para brindar atención médica y consejería en centros de jubilados y merenderos que funcionan en el departamento.

‘Tanto por iniciativa del intendente, Sergio Miodowsky, como de la directora de Acción Social, Natacha Torres, se intensificaron los operativos sanitarios y las campañas para llegar a más vecinos, especialmente a quienes no tienen los medios para trasladarse’, dijo Laura Barbieri, a cargo del área Salud. La funcionaria agregó que estas acciones se suman a la atención gratuita Centro Municipal de Atención Primaria de la Salud que ofrece clínica médica, pediatría, odontología, psicología, nutrición y enfermería.

Entre los nuevos servicios que ya están en marcha, figuran las campañas sanitarias que se realizan cada miércoles, de 9 a 11, en el Paseo Sarmiento, ubicado en Avenida Libertador y Rastreador Calívar. Durante estas jornadas abiertas a toda la comunidad, los vecinos tienen acceso a testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual (ITS), controles de signos vitales y a asesoramiento gratuito de personal de enfermería. ‘Con esta iniciativa se busca acercar recursos, información y prevención a los vecinos, fortaleciendo el cuidado de la salud con acciones concretas’, dijo Barbieri.

La funcionaria agregó que a partir de la semana que viene se incorporarán más acciones para acercar la salud a los vecinos de las zonas del departamento. En este marco, los jueves se visitará los merenderos que funcionan en la comuna para brindarles atención pediátrica a los chicos, incluyendo vacunación. ‘En todos estos operativos participan todas la áreas y dispositivos del municipio para brindarle un abordaje integral a los vecinos. Se trabaja en equipo’, dijo la directora de Salud.

Barbieri también dijo que a partir de noviembre también se comenzará a visitar los centros de jubilados que funcionan en el departamento y no sólo para bridar atención médica. Será para desarrollar talleres de RCP y de primero auxilios. ‘Muchos vecinos no tienen recursos ni medios para trasladarse a un centro de salud por eso se trabaja en estas propuestas que acercan el servicio a toda la población’, sostuvo Barbieri.

Más acciones saludables

En Rivadavia continúa desarrollándose el programa preventivo de salud destinado a todas las mujeres que se desempeñan en la municipalidad, y que se puso en marcha gracias a un convenio que se firmó con el Sanatorio Argentino.

Este acuerdo garantiza controles médicos integrales para todas las empleadas en el municipio, priorizando la prevención y detección temprana del cáncer de mama y de cuello de útero. Es así que cada sábado, entre 20 y 30 mujeres, acceden a estudios ginecológicos completos. A lo largo de este programa, que se extenderá hasta diciembre 2027, se alcanzará un total de 900 trabajadoras diagnosticados, según las estimaciones oficiales.