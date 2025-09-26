En el marco del programa ‘Rivadavia es Acción’, el municipio de este departamento puso en marcha diferentes acciones para reforzar el servicio de salud con el objetivo de llegar a más vecinos. Se trata de operativos sanitarios que se realizan en un día y lugar fijos. A estos se agregan, a partir de la semana que viene, los itinerantes para brindar atención médica y consejería en centros de jubilados y merenderos que funcionan en el departamento.
‘Tanto por iniciativa del intendente, Sergio Miodowsky, como de la directora de Acción Social, Natacha Torres, se intensificaron los operativos sanitarios y las campañas para llegar a más vecinos, especialmente a quienes no tienen los medios para trasladarse’, dijo Laura Barbieri, a cargo del área Salud. La funcionaria agregó que estas acciones se suman a la atención gratuita Centro Municipal de Atención Primaria de la Salud que ofrece clínica médica, pediatría, odontología, psicología, nutrición y enfermería.
Entre los nuevos servicios que ya están en marcha, figuran las campañas sanitarias que se realizan cada miércoles, de 9 a 11, en el Paseo Sarmiento, ubicado en Avenida Libertador y Rastreador Calívar. Durante estas jornadas abiertas a toda la comunidad, los vecinos tienen acceso a testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual (ITS), controles de signos vitales y a asesoramiento gratuito de personal de enfermería. ‘Con esta iniciativa se busca acercar recursos, información y prevención a los vecinos, fortaleciendo el cuidado de la salud con acciones concretas’, dijo Barbieri.
La funcionaria agregó que a partir de la semana que viene se incorporarán más acciones para acercar la salud a los vecinos de las zonas del departamento. En este marco, los jueves se visitará los merenderos que funcionan en la comuna para brindarles atención pediátrica a los chicos, incluyendo vacunación. ‘En todos estos operativos participan todas la áreas y dispositivos del municipio para brindarle un abordaje integral a los vecinos. Se trabaja en equipo’, dijo la directora de Salud.
Barbieri también dijo que a partir de noviembre también se comenzará a visitar los centros de jubilados que funcionan en el departamento y no sólo para bridar atención médica. Será para desarrollar talleres de RCP y de primero auxilios. ‘Muchos vecinos no tienen recursos ni medios para trasladarse a un centro de salud por eso se trabaja en estas propuestas que acercan el servicio a toda la población’, sostuvo Barbieri.
Más acciones saludables
En Rivadavia continúa desarrollándose el programa preventivo de salud destinado a todas las mujeres que se desempeñan en la municipalidad, y que se puso en marcha gracias a un convenio que se firmó con el Sanatorio Argentino.
Este acuerdo garantiza controles médicos integrales para todas las empleadas en el municipio, priorizando la prevención y detección temprana del cáncer de mama y de cuello de útero. Es así que cada sábado, entre 20 y 30 mujeres, acceden a estudios ginecológicos completos. A lo largo de este programa, que se extenderá hasta diciembre 2027, se alcanzará un total de 900 trabajadoras diagnosticados, según las estimaciones oficiales.