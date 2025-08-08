Rivadavia tendrá su festejo del Día del Niño: todo lo que hay previsto para una tarde especial

La Municipalidad de Rivadavia comunicó lo que prepara para celebrar el Día del Niño y, como suele ocurrir, será a lo grande para que ningún menor de la comuna se quede afuera del festejo de una fecha tan especial.

En rigor, todo está previsto para el sábado 16 de agosto, arrancando a las 15 horas, en el predio de CEPAS, ubicado sobre calle Rastreador Calivar, 100 metros al norte de Avenida Libertador.

La entrada será libre y gratuita para todos los que quieran asistir, y el plan que se han trazado es que los pequeños puedan pasar una tarde divertida y agradable, por eso van a contar con áreas de juegos, actividades recreativas, donde por ejemplo los niños van a poder pintar y dibujar.

También habrá espectáculos en vivo, sorteos, premios y se brindará un chocolate a cada persona. Un aspecto distintivo es que habrá un área de atención alimentaria para chicos con celiaquía y diabetes.

El municipio va a movilizar a los niños de zonas más alejadas al lugar porque la idea es que todos puedan disfrutarlo.