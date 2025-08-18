Rivadavia tuvo su celebración del Día del Niño

Rivadavia vivió una jornada inolvidable con la celebración del Día del Niño, enmarcada en el 117° aniversario del departamento. Más de 20 mil personas colmaron el predio de Cepas Sanjuaninas el sábado 16 de agosto, en una jornada que quedará en la memoria de grandes y chicos.

El evento, que se extendió hasta las 19 horas, contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, la diputada nacional Nancy Picón, entre otras autoridades provinciales y municipales, quienes acompañaron a las familias rivadavienses en una tarde de sonrisas, alegría y celebración.

Durante la jornada, los más pequeños disfrutaron de un área de juegos, actividades recreativas, espacios de pintura y dibujo, sorteos, premios, chocolate caliente y espectáculos en vivo. Además, se dispusieron puntos de hidratación y un área especial de atención alimentaria para niños con celiaquía y diabetes, garantizando así una propuesta inclusiva y accesible para todos.

El intendente Sergio Miodowsky destacó la masiva convocatoria y el espíritu de unidad que se vivió en el encuentro, al indicar que “ver a tantas familias disfrutando juntas nos llena de orgullo. Esta gestión trabaja día a día para que Rivadavia sea un lugar de encuentro y de oportunidades”.