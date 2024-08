Salud realizó en Tamberías múltiples atenciones En la ocasión, el gobernador y el ministro de Salud recorrieron las movilidades y saludaron a los equipos

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaria de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe en articulación con el Gobierno Provincial, realizó la remodelación y restauración de las movilidades de las Unidades Sanitarias Móviles que recorren los 19 departamentos, brindando diferentes prestaciones de salud.

Luego de esta remodelación, las Unidades Sanitarias Móviles (USM) llevaron adelante distintas prestaciones de Salud en Tamberías, Calingasta, del 12 al 16 de agosto. Es de destacar que estas movilidades pueden brindar servicios descongestionando los centros de salud, en zonas alejadas y cerca de la comunidad.

Este trabajo fue posible gracias a la articulación entre la Secretaría de Medicina Preventiva a cargo de Pablo Arroyo; la Zona Sanitaria IV, encabezada por Daniel Gualpa; la Dirección de Cirugías Periféricas que dirige José Caif, junto a las USM cuyo coordinador es el Dr. Renato Puigdengolas; el director del Hospital Aldo Cantoni, Dr. Pedro Morales y la referente del Centro de Salud Tamberías, Dra. Laura Falivene.

Por la mañana del viernes 16, el gobernador Marcelo Orrego recorrió las movilidades y pudiendo observar la tarea de los equipos de Salud. El primer mandatario estuvo acompañado por el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el secretario de Medicina Preventiva, Pablo Arroyo; el director de Cirugías Periféricas, José Caif; el referente de la USM, Renatto Puigdengolas; y la referente de Salud, Natalia Schiaroli.

El equipo de las USM está conformado por Adriana Rodenas; Sandra Valdez; Alejandro Locación; Carlos Clavel; Ivana Calera; Carolina Daneri; Ana Martínez; Mariano Martínez; Daniela Manzur; Melisa Svriz; Néstor Guzmán; José Criado; Diego Capra; Diego Gempel; Claudia Oviedo; Renato Puigdengolas.

En la oportunidad se brindaron las siguientes asistencias de Salud: odontología; fonoaudiología; ORL; oftalmología; ginecología; ecografía; radiología; mamografía; nutrición; laboratorio; trabajo social.

Hay que resaltar que se realizaron tres cirugías odontológicas; cirugías de terceros molares retenidos con retención ósea, con el objetivo de poder disminuir el dolor, y una cirugía a un niño para liberación de un canino.

Lunes 12-8-24

Total de prácticas:

• ORL, 22

• Fonoaudiología, 13 pacientes, 20 prácticas

• Oftalmología, 29

• Ginecología, 13 consultas, 10 PAP

• Ecografía, 35

• Asistente social, 25

• RX, 4

• Mamografía

• Laboratorio, 15

• Odontología, 20 pacientes, 83 prestaciones

• Nutricionista, 28

Total de pacientes 204

Total de prestaciones 113

Además, se sumó la Dirección de Programas con un circuito de salud y prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y sus factores de riesgo. También aplicación del Test “Findrisk” para evaluar riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 10 años. Promoción de actividad física y envejecimiento activo y saludable. Detección y consejería de riesgos de caída y pérdida de funcionalidad en personas mayores.

Martes 13-8-24

Total de prácticas:

• Orl, 50 consultas, 5 prácticas

• Fonoaudiología, 25 pacientes, 35 prácticas

• Oftalmología, 32

• Ginecología, 7 consultas, 13 PAP

• Obstetricia y métodos anticonceptivos, 18 pacientes

• Ecografía, 38

• Asistente social, 28 pacientes

• Turnos para Cirugías, 3

• Audífonos, 2

• Rx, 23 pacientes, 39 prestaciones

• Mamografía, 30 pacientes

• Laboratorio, 13 pacientes

• Odontología, 30 pacientes, 106 prácticas (incluye una cirugía)

• Nutricionista, 31

Total pacientes 338

Total de prestaciones 164

En esta ocasión, se sumó Salud mental: reuniones con los equipos de trabajo interdisciplinarios de las diferentes zonas, Tamberias, Calingasta y Barreal. Avance en el diagnóstico de situación.

Medicina asistencial – Enfermería: capacitación de RCP y primeros auxilios a la comunidad y al equipo de salud del Área Programática. Taller de higiene de manos con utilización de caja pedagógica para la comunidad y para el equipo de salud.

Asimismo, 11 pacientes participaron de un taller de métodos anticonceptivos y controles ginecológicos.

Miércoles 14-8-24

• Orl, 30 consultas, 2 prácticas

• Fonoaudiología, 29 pacientes, 54 prácticas

• Oftalmología, 36 pacientes, 68 prestaciones

• Ginecología, 11 consultas, 18 PAP

• Obstetricia y métodos anticonceptivos, 13 pacientes

• Ecografía, 23 pacientes, 25 prestaciones

• Asistente social, 35 pacientes

• Turnos para Cirugías, 5 (1 trasplante coclear, 3 amigdalitis y 1 mioma)

• Audífonos, 4

• Rx, 12 pacientes, 22 prestaciones

• Mamografía, 25 pacientes

• Laboratorio, 11 pacientes, 34 determinaciones más consejería Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

• Nutricionista, 36 pacientes, 72 prestaciones

• Odontología, 7 pacientes

• Odontopediatría, 47 pacientes, 94 prestaciones (incluye 2 cirugías odontológicas unas de 3° molar retenido infra óseo, otra de liberación de canino retenido) realizada por el Dr. Néstor Guzmán y el Dr. Renato Puigdengolas.

Total pacientes 332

Total de prestaciones 400

En esta oportunidad, el departamento de Odontología realizó las siguientes atenciones: colocación de flúor, operatoria dental (obturación), prevención. Extracciones dentales, odontología pediátrica.

Se dieron charlas de prevención sobre métodos anticonceptivos, importancia de los controles y enfermedades de trasmisión sexual.

Además el personal de los tráileres agasajó a los niños de Tamberías.

Jueves 15-8-24

Total de prácticas:

Orl, 33 consultas, 6 prácticas

Fonoaudiología, 16 pacientes, 25 prácticas

Oftalmología, 19 pacientes, 37 prestaciones

Ginecología, 13 consultas ,13 PAP

Obstetricia y métodos anticonceptivos, 13 pacientes

Ecografía (obstétricas-ginecológicas-abdominal-renal-prostáticas-mamaria), 84 pacientes, 120 prestaciones

Asistente social, 35 pacientes

Casos a intervenir, 6 (ORL, fonoaudiología, instituto odontológico, cirugías, casos a intervenir con discapacidad y educación)

Rx, 12 pacientes, 22 prestaciones

Mamografía, 25 pacientes

Laboratorio, 53 pacientes, 175 determinaciones más consejería Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Odontología, 22 pacientes, 96 prestaciones

Nutricionista, 28 pacientes, 56 prestaciones

Total pacientes 366

Total de prestaciones 537

Detalle de prácticas Programa de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales

Actividad de consejería pretest y post test en ITS, VIH y Hepatitis, 53 personas

Determinaciones HIV, 53

Sífilis, 53

Hepatitis B, 16

Hepatitis C, 53

Total: 175 determinaciones

Todos los resultados de serología (-)

Viernes 16-08-24

Total de prácticas

Programa mis primeros mil días; Ludoteca Itinerante; capacitación y talleres a la población sobre piso pélvico y entrega de información y consejería para la nominalización de pacientes que necesiten controles de Salud; PAP; mamografías por parte de la Dirección de Materno Infancia.

En total, hasta el jueves 15 se realizaron un total de 1214 prestaciones a los vecinos de la comunidad de Tamberías.