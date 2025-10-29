San Expedito: con una peña buscarán juntar fondos para continuar con la construcción del templo Este encuentro se realizará el próximo 15 de noviembre, y las entradas ya están a la venta.

La comunidad religiosa de San Expedito, en Bermejo, continúa con las actividades para recaudar fondos con el objetivo de avanzar con la obra de construcción del templo. En este marco, se viene una peña folclórica que reunirá a varios artistas. Será el próximo 15 de noviembre, en el Camping de Bermejo. Las entradas ya están a la venta.

Hace un par de días se llevó a cabo una de las tareas más complicadas y costosas de la construcción del nuevo templo de San Expedito. Se trata del hormigonado de la base de la cúpula en la parte superior del edificio. A este trabajo se sumó el inicio de la reconstrucción de piso del predio para mejorar su nivelación y el desagüe ante las lluvias. Todo gracias a las donaciones de los feligreses. Pero, para poder continuar obra, la comunidad religiosa necesita recaudar más fondos, motivo por el cual ya organizó la segunda peña folclórica a beneficio.

La construcción del templo de San Expedito avanza gracias a las donaciones de la gente.La misma se realizará en el Camping de Bermejo, el próximo 15 de noviembre, a partir de las 20. Además de ranchos de comidas típicas y de una feria de artesanos y emprendedores, se contará con la actuación de varios artistas locales y provinciales. En esta ocasión subirán el escenario Guillermo Salazar y sus músicos, Grupo Bermejo y su Canto, Grupo El Estribo, Dúo Herencia, Las voces de Vallecito, Ruko Show, Escuela de Danzas AMAN y Escuela de Danzas San Expedito.

Las entradas ya están a la venta y con descuento si se comprar de manera anticipada. Se pueden comprar en el Santuario de San Expedito, en Ágape San Juan o llamando al 264 168132. El valor de las entradas anticipadas es de $3.500, mientras que si se compran en el predio el día de la peña costarán $4.000.