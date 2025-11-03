San Juan, en alerta amarilla por viento Zonda con ráfagas que alcanzarían los 75 km/h Por la noche se prevén tormentas aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso a San Juan en alerta amarilla por la presencia de viento Zonda de importantes características durante la tarde de este lunes. Según el pronóstico oficial, las ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h, por lo que se pide a la población que tome las precauciones del caso para evitar cualquier tipo de accidentes.

El fenómeno climático afectaría la zona de la precordillera de Calingasta, Ullum, Zonda, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Aunque no se descarta que también el viento llegue a otros departamentos del Gran San Juan.

“El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, informó el SMN.

Recomendaron a la población tomar precauciones, evitar realizar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

En tanto que para horas de la noche, se prevén tormentas aisladas con una leve brisa del sector suroeste. En tanto que en la madrugada el viento sur se hará sentir junto a chaparrones.