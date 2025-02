San Juan es sede de un innovador encuentro sobre salud cerebral El evento internacional reunió a artistas, neurocientíficos y expertos para abordar los desafíos del cerebro a través del arte y la ciencia. Además, fortaleció los lazos entre Argentina e Irlanda.

San Juan se convirtió en la primera sede latinoamericana del Creative Brain Week (CBW), un evento internacional que fusiona neurociencia, arte y comunidad para explorar la salud cerebral. Durante el 21 y 22 de febrero, la provincia recibió a investigadores, artistas y especialistas en un festival transdisciplinario con conferencias y espectáculos gratuitos.

La apertura tuvo lugar en el Salón Emar Acosta de la Legislatura Provincial, mientras que el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson albergó las actividades centrales. Personalidades como el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín; el embajador de Irlanda en Argentina, John Gerard McCoy; y el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, participaron del evento.

“Es un flagelo que afecta al mundo entero y nosotros no somos la excepción. Debemos unir esfuerzos para construir una sociedad más sana”, expresó Dobladez, destacando la importancia del evento en la lucha contra el deterioro cognitivo y los problemas de salud mental.

Por su parte, el embajador McCoy resaltó la estrecha relación entre Argentina e Irlanda. “Más de 500 mil argentinos tienen ascendencia irlandesa, lo que refleja nuestra cercanía histórica. Este encuentro refuerza esos lazos y abre nuevas oportunidades”, afirmó.

El vicegobernador Fabián Martín subrayó la relevancia del encuentro, asegurando que la salud mental y el deterioro cognitivo son problemáticas que afectan a toda la sociedad. “Destaco la calidad de los expositores y disertantes que nos visitan. Gracias por elegir San Juan; no tengo duda de que van a lograr el objetivo buscado porque es un tema actual y de gran importancia”, afirmó.

Desde su creación en Irlanda en 2022, Creative Brain Week se ha consolidado como un evento único. En 2024, comenzaron a organizarse ediciones satélite en distintas regiones del mundo, y San Juan fue elegida como la primera sede en América Latina.

El CBW también marcó el cierre del Proyecto PILOT: “Making a Way out of No Way”, una iniciativa que durante dos años promovió la resiliencia y el bienestar social a través del arte. En San Juan, benefició a comunidades marginadas con talleres y clases de música, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat) y otras instituciones.

Desde su lanzamiento en Irlanda en 2022, Creative Brain Week ha crecido globalmente, organizando ediciones en distintos países. Con San Juan como su primera sede en América Latina, la provincia reafirma su compromiso con la salud mental y la innovación en neurociencia.