“San Juan, mi tierra querida”, la temática elegida para la Fiesta Nacional del Sol 2025 Desde el Ministerio de Turismo dieron a conocer cuál es la temática de este año del evento más importante de los sanjuaninos.

Bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, la Fiesta Nacional del Sol 2025 se vivirá por segundo año consecutivo en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Del 20 al 22 de noviembre, San Juan volverá a celebrar la máxima fiesta popular con una edición que rendirá homenaje a la historia, la cultura y la identidad provincial; tal como lo indica la temática elegida.

La propuesta incluirá una feria federal con stands de los 19 municipios, tres escenarios musicales (Peña Folclórica, Energético y Clásico), un espacio Joven, Espacio Infantil y una variada agenda de actividades.

También destacaron que el espectáculo central, que se presentará cada noche a las 21 horas, en el Velódromo. Como en la edición anterior combinará música, poesía e imágenes con cientos de artistas en escena. La melodía de la célebre canción “Ay San Juan”, de Hilda Rufino será el leit motiv de la promoción de la FNS.

Asimismo, el estadio del Bicentenario recibirá grandes shows de artistas locales y nacionales, que aún restan por confirmar. Este año el FNS Forum 2025 trae también conferencias inspiracionales, rondas de negocios y un Summit con especialistas de alto nivel.

En esta edición también se realizará la elección de la Emprendedora del Sol 2025, que premiará y capacitará a mujeres líderes de proyectos productivos en toda la provincia.

Para finalizar recordaron que a partir de este jueves 28 de agosto se encuentran abiertas las convocatorias para participar en la FNS 2025 como sponsors, músicos, gastronómicos y Emprendedora del Sol.