San Juan se envolvió en el listón rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama La concentración fue en el Estadio Aldo Cantoni y las calles de la ciudad fueron el escenario de la gran marea rosa.

Una vez más, San Juan se sumó a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama y desarrolló la tradicional caminata rosa para reunir a las guerreras que superaron esta difícil enfermedad como así también a los familiares de quienes fallecieron durante esta batalla.

La concentración fue en el Estadio Aldo Cantoni y las calles de la Capital fueron el escenario predilecto para gran marea rosa. Con su carisma, Karina Palacios fue la encargada de la entrada en calor y cuando las agujas del reloj marcaron las 11, se dio la cuenta regresiva para el comienzo.

Hace algunos días, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, la intendente de la Capital, Susana Laciar; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y el presidente del Sanatorio Argentino, Carlos Buteler presentaron la XIII Caminata de Concientización. Durante la presentación, el gobernador dijo: “Para mí, esta caminata trasciende lo deportivo: es un acto de amor, compromiso y esperanza. La detección temprana y la prevención del cáncer de mama son fundamentales, y juntos, lo público y lo privado, podemos llegar a más mujeres y generar conciencia”.

Fotos: Daniel Arias – Diario de Cuyo.-