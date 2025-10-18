Una vez más, San Juan se sumó a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama y desarrolló la tradicional caminata rosa para reunir a las guerreras que superaron esta difícil enfermedad como así también a los familiares de quienes fallecieron durante esta batalla.

La concentración fue en el Estadio Aldo Cantoni y las calles de la Capital fueron el escenario predilecto para gran marea rosa. Con su carisma, Karina Palacios fue la encargada de la entrada en calor y cuando las agujas del reloj marcaron las 11, se dio la cuenta regresiva para el comienzo.

a6dcae47-3264-4209-9947-99c2c5a8d354-728x496

Hace algunos días, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, la intendente de la Capital, Susana Laciar; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y el presidente del Sanatorio Argentino, Carlos Buteler presentaron la XIII Caminata de Concientización. Durante la presentación, el gobernador dijo: “Para mí, esta caminata trasciende lo deportivo: es un acto de amor, compromiso y esperanza. La detección temprana y la prevención del cáncer de mama son fundamentales, y juntos, lo público y lo privado, podemos llegar a más mujeres y generar conciencia”.

Fotos: Daniel Arias – Diario de Cuyo.-