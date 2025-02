San Juan será sede de la “Creative Brain Week” Es un festival transdisciplinario y gratuito que reúne a artistas, neurocientíficos, investigadores, expertos en salud y líderes comunitarios que tendrá conferencias en Sala Emar Acosta de la Legislatura y un festival en el Museo Franklin Rawson.

El 21 y 22 de febrero de 2025, San Juan marcará un hito al convertirse en la primera sede latinoamericana del Creative Brain Week (CBW) – Argentina 2025, un festival transdisciplinario y gratuito que reúne a artistas, neurocientíficos, investigadores, expertos en salud y líderes comunitarios.

A través de conferencias y espectáculos artísticos, el CBW abordará los complejos desafíos que afectan al cerebro y sus funciones. Desde su creación en 2022 en Irlanda, con el respaldo del Global Brain Health Institute, el Trinity College Dublin y Creative Aging International, el CBW se ha consolidado como un evento único.

Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público,con cupo limitado. Preinscripción: https://t.ly/NkQqX

En 2024, comenzaron a organizarse ediciones satélites en diferentes regiones del mundo, y San Juan fue elegida como la primera sede en América Latina. El CBW en San Juan coincidirá con el cierre del Proyecto PILOT: “Making a Way out of No Way”, una intervención que demostró el poder transformador del arte en la salud cerebral, la resiliencia y el bienestar social.

Durante 24 meses, el proyecto impactó positivamente a comunidades marginadas de la provincia mediante 10 talleres, 20 sesiones de concientización y 3 meses de clases semanales de guitarra en el ExCamping FOECYT, Villa Chacabuco, Valle Grande y Barrio Los Pinos. Estas actividades combinaron formación musical, educación prosocial y promoción de la salud cerebral.

El proyecto PILOT1 fue impulsado por siete Fellows2 internacionales del Atlantic Institute (UK) y contó con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat) de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), el Ministerio de Salud de San Juan, el Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y Aplicada (IIPBA) de la Universidad.