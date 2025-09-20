San Juan será sede de las Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva

El próximo martes 23 de septiembre, San Juan vivirá un hecho inédito con la realización de las Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva, un espacio académico de gran nivel que reunirá a destacados expositores nacionales y provinciales.

La actividad, organizada por la Universidad Católica de Cuyo y el Instituto del Novel Abogado del Foro de Abogados de San Juan, se desarrollará en el Auditorio Emar Acosta de la Legislatura Provincial, en modalidad presencial y concentrada en una sola jornada, lo que convierte a esta propuesta en una oportunidad única de formación y actualización profesional.

Entre los conferencistas invitados se encuentran figuras de primer nivel:

•Dr. Pablo de Rosas, Profesor de Derecho Privado en la Universidad Champagnat de Mendoza.

•Dra. Patricia Bermejo, Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.

•Dr. Gustavo Calvinho, Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal.

•Dr. Daniel Olivares Yapur, Ministro de la Corte de Justicia de San Juan.

•Dr. Ariel Ocampo, Magíster en Comunicación, abogado y director de la Diplomatura en Oratoria y Litigación Oral.

El programa contempla conferencias sobre estrategia procesal, comunicación efectiva, desafíos de la justicia provincial, impacto de la oralidad civil y el rol de la oratoria y la persuasión en el ámbito judicial, todas temáticas clave para los profesionales del derecho en la actualidad.

Las jornadas cuentan además con el apoyo del Gobierno de San Juan, la Corte de Justicia y la Fiscalía de Estado, lo que resalta la importancia institucional de esta propuesta.

Este evento académico marca un hito en la provincia, al abrir un espacio de reflexión y aprendizaje que articula el conocimiento jurídico con las herramientas de la comunicación moderna.