San Juan y Mendoza trabajan en conjunto para fortalecer derechos laborales Ambas provincias avanzan en convenios de colaboración que permitan prevenir conflictos laborales, erradicar el trabajo no registrado e infantil, y unificar estrategias de control.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Trabajo, recibió a autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza en un encuentro destinado a coordinar acciones conjuntas en materia laboral. El objetivo central es delinear estrategias comunes que permitan fortalecer la profesionalización regional en derecho laboral y optimizar las tareas de prevención y control en ambas jurisdicciones.

Durante la reunión, se abordaron temas vinculados a la reducción de conflictos laborales, la erradicación del trabajo no registrado y la prevención y erradicación del trabajo infantil. Asimismo, se destacó la importancia de generar convenios de colaboración que faciliten el intercambio de herramientas y experiencias, especialmente en zonas limítrofes donde suelen darse situaciones que requieren respuestas conjuntas.

En este marco, el subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese, señaló: “El objetivo es colaborar con ideas que tiene cada jurisdicción sobre sus respectivas normativas para lograr en conjunto la profesionalización regional en derecho laboral, esperando que otras provincias se puedan sumar”.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo de Mendoza, Rodrigo Herrera, expresó: “Es una de las primeras reuniones de las tantas que vamos a hacer para coordinar trabajos en conjunto e intercambiar herramientas de trabajo para que nos sea más fácil la tarea diaria, tanto en inspecciones como en la erradicación de trabajo infantil, entre otros temas relacionados con la materia de empleo”.

Participaron también el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; el director de Relaciones Laborales, Marcelo Cerdera; la directora de Policía de Trabajo, Adriana Montilla; y el director de Políticas Laborales, Agustín Gatica.

Desde la provincia de Mendoza acompañaron además el subsecretario de Trabajo, Rodrigo Herrera, el director de Asuntos Legales Luciano Díaz y la directora de Relaciones Individuales, Natalia Andino.