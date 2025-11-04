San Martín se suma a las actividades recreativas y turísticas a la luz de la Luna El municipio ha organizado una caminata nocturna por la zona de los cerros y con participación gratuita.

El municipio de San Martín continúa ampliando la oferta de actividades recreativas y turísticas en el departamento. Ahora también ofrece una propuesta nocturna. Se trata de ‘Sendero bajo la Luna Llena’, una jornada de trekking durante la noche. La salida se realizará mañana, 5 de noviembre, a partir de las 19. La participación es libre y gratuita, pensada para todo la familia. Cabe recordar que en el Parque Provincial Ischigualasto se realiza el Circuito con Luna Llena y que en la Difunta Correa hay clases de yoga bajo la luz lunar.

Bajo la consigna de ‘Una propuesta para vivir la naturaleza desde otra perspectiva y descubrir la magia nocturna de San Martín, el municipio de esta comuna invita a participar de ‘Sendero bajo la Luna Llena’ que se suma al Ecosenderismo Educativo que ya forma parte de la agenda de actividades cotidianas y que cada vez cuenta con más participantes. Con esta nueva propuesta se busca que la gente también recorra el departamento de noche para disfrutar de sus paisajes.

La caminata nocturna se realizará mañana a las 19, con punto de encuentro en la Oficina de Turismo en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, desde donde se iniciará el recorrido por el Sendero Mirador ‘La Placita de la Luna’, una caminata de dificultad media y que tiene una duración aproximada de 4 horas, en la que puede participar toda la familia para descubrir la magia nocturna del paisaje de los cerros.

Al finalizar el trayecto, los participantes podrán disfrutar de una observación astronómica guiada en el Observatorio Domingo Faustino Sarmiento, en el Complejo Ceferino Namuncurá, donde podrán contemplar la Luna y las estrellas del cielo sanjuanino.

Los cupos para participar de esta propuestas son limitados por eso los interesados en participar se deberán inscribir previamente, llamando o enviando un mensaje de Whatsapp al 264 465 8724.