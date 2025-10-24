Sanjuanina solidaria: una profe de yoga ofrece clases sin cargo a mujeres con cáncer de mama Se llama Anahí Pereyra Millán y decidió extender la cruzada que inició en la provincia en el marco del "Octubre rosa": no terminará este mes, sino que tendrá lugar hasta fin de año. Info para quienes quieran sumarse a su movida.

La idea fue llevarla a cabo durante octubre, mes de concientización del cáncer de mama. Sin embargo, tal fue la repercusión que decidió extender su campaña. ¿De qué se trata? Anahí Pereyra Millán es una profe de yoga sanjuanina y activa agente solidaria que decidió obsequiar clases gratis de yoga, sesiones de Reiki y masajes a las mujeres que estuvieran transitando esta enfermedad. Pero lejos de cerrar su cruzada cuando termine octubre, la extenderá hasta fin de año.

“Quiero que trascienda y dejarla fija, porque el cáncer no tiene fecha”, dijo a DIARIO DE CUYO Anahí. Yo no tengo una fundación, soy simplemente una mujer que desea honrar la vida, porque mañana puedo ser yo la que esté ahí“, agregó.

La profe contó que en general suele hacer clases abiertas, pero que este año decidió dedicarlas a las mujeres con cáncer de mama y así lo hizo desde inicios del “Octubre rosa”. Y compartió la íntima razón detrás de su elección.

“Estuve varios días ansiosa luego de un resultado que parecía no óptimo. Luego pasó, todo bien, y dije ‘Si yo estuve tan mal unos días, imagino las mujeres que están en tratamiento’. Entonces me dije ‘Quiero llegar a ellas’, además de aprender de su valía. ¿Cómo no hacerles un mimo a ellas y a las valientes que lo superaron. También es una forma de honrar a quienes no pudieron”, acotó Anahí.

De este modo, dispuso obsequiar a cada interesada (de momento por este año, aunque planea continuar el próximo) 2 clases sin cargo en la semana de yoga suave, o dos sesiones de masaje suave craneofacial, de manos y pies. También -y ya en colaboración con otras profes solidarias- 2 clases sin cargo de Meditación y Arte creativo, de Cerámica (se llevan la pieza realizada), de Reiki y Estética. “Ellas pueden elegir qué quieren”, apuntó.

“Entiendo que la gente está tan descreída que piensa que hay algo más detrás de esto. Y yo digo que sí hay: la retribución de cariño, la gratitud y conocer los testimonios de ellas me enseñan a valorar más la vida”, concluyó.

Las interesadas pueden obenter info en su estudio, ubicado en Jujuy 140 norte, o bien al teléfono 2644425757

