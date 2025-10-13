Sanjuaninos quedaron varados en la cordillera tras una falla mecánica en un colectivo de tour El micro, que regresaba desde Chile con un grupo de turistas sanjuaninos, sufrió una avería. Los pasajeros, entre ellos niños y adultos mayores, pasaron horas sin asistencia y debieron alojarse en Portillo.

Una excursión de regreso a San Juan desde Chile terminó con complicaciones este domingo por la tarde, cuando un colectivo que trasladaba a decenas de pasajeros sanjuaninos quedó varado en plena cordillera, en la zona de Los Caracoles, provincia de Mendoza.

El micro, perteneciente a la empresa Susana Nieto, sufrió un desperfecto mecánico cerca de las 15 horas, lo que obligó al conductor a detener la marcha. Según contaron los propios pasajeros en redes sociales, el grupo —integrado por familias, niños y adultos mayores — permaneció durante varias horas a la vera de la ruta, sin resguardo ni información precisa sobre cómo continuarían el viaje.

Desde la organización les informaron inicialmente que un mecánico viajaría desde San Juan para reparar el vehículo, pero la asistencia nunca llegó. Ante la falta de soluciones, los viajeros fueron finalmente trasladados a un hotel en Portillo (Los Andes, en Chile), donde pasaron la noche a la espera de una respuesta definitiva.

Hasta la madrugada del lunes, los turistas continuaban alojados en el establecimiento, a la espera de que la empresa resolviera el inconveniente para poder retornar a la provincia.

La firma Susana Nieto no emitió hasta el momento ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido. Este episodio se suma a otro similar ocurrido a fines de septiembre, cuando un contingente sanjuanino también quedó varado en Chile debido a problemas mecánicos y al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, que prolongó su regreso por varios días.