Se movió San Juan durante la madrugada: los datos del sismo El movimiento ocurrió a las 04:49 y tuvo una profundidad de 22 kilómetros.

Un sismo de magnitud 3.1 se registró en la madrugada de este jueves en San Juan. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 04:49 y tuvo una profundidad de 22 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al norte de la Ciudad de San Juan.

La intensidad fue de II a III en la escala Mercalli modificada, lo que indica que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios, principalmente en Albardón, la Ciudad de San Juan y San Martín.

Aunque fue de baja magnitud y no causó daños, varios sanjuaninos comentaron haberlo percibido mientras descansaban. Como es habitual, el fenómeno fue monitoreado por el INPRES, que mantiene un registro constante de la actividad sísmica en la región.