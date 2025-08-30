La seccional San Juan de la Unión Docentes Argentinos (UDA) comunicó oficialmente la postergación del festejo del Día del Niño que estaba programado para este viernes 30 de agosto en el predio del Hiper Libertad .

La decisión se tomó en virtud de lay las lluvias que afectan gran parte de la provincia de San Juan, priorizando la seguridad de las familias y especialmente de los más chicos.

El evento fue reprogramado para el próximo sábado 6 de septiembre, y se realizará en el mismo horario y lugar. Desde la organización confirmaron que las entradas ya retiradas siguen siendo válidas para la nueva fecha.

“Queremos garantizar que todos los niños y niñas disfruten de una jornada inolvidable, por eso preferimos esperar una mejor condición climática”, indicaron desde UDA San Juan.

El festejo contará con juegos, sorteos, espectáculos infantiles y muchas sorpresas. La invitación sigue abierta para todas las familias sanjuaninas que deseen compartir un día especial dedicado a la niñez.