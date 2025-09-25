Se viene el “Caminatón” para incentivar el cuidado de la salud Se realizará mañana, bajo la organización del Hospital Julieta Lanteri, en La Bebida.

Disfrutar de la naturaleza, sociabilizar y terminar con el sedentarismo fueron algunos de los factores que tuvo en cuenta la comunidad del Hospital Julieta Lanteri para organizar el ‘Caminatón saludable’, una propuesta deportiva que busca incentivar los cuidados de la salud. Se realizará mañana, de 8,30 a 12, en el marco del ‘Mes de la prevención de suicidio’.

Carlos Stolzing, director del Exhospital Mental de Zonda, dijo que esta actividad tiene como objetivo promocionar la salud de manera divertida y con una opción en la que pueda participar toda la familia. ‘La caminata se va a realizar por las inmediaciones del hospital, en los pies del cerro. Va a durar una hora y media aproximadamente, pero es de nivel bajo para que niños y grandes participen’, dijo el doctor.

Luego del caminatón, los presentes podrán disfrutar de otras actividades también pensadas para promover la salud. Habrás stand de las diferentes áreas de Ministerio de Salud brindando información, vacunando y realizando testeos. También habrá diferentes propuestas recreativas y juegos, y una clase de zumba. También se podrá disfrutar de la música y de la entrega de premios a los participantes.

Esta actividad se realiza también en el marco del ‘Mes de la prevención del suicidio’ que busca concientizar sobre esta problemática’. ‘Hacer una actividad física, sociabilizar y compartir con los demás son actitudes que contribuyen a mejorar la salud en general, pero en especial la mental. Por eso es importante organizar estos eventos que propician el encuentro y la ganas de tener una mejor calidad de vida’, dijo Stolzing.

Atención general

El Hospital Julieta Lanteri, Exhospital Mental de Zonda, brinda una amplia gama de prestaciones a la comunidad. Cuenta con una amplia asistencia de salud destinado a la población, con programas y prestaciones para niños y adultos. Ofrece servicio de cardiología adultos, clínica médica, ecografía, fonoaudiología, psiquiatría adulto, infectología, mamografía, kinesiología, neurología adulto y odontología. Además, los usuarios pueden realizarse análisis clínicos y atención en urología, pediatría, psicología, ginecología, radiología, oftalmología, gastroenterología, ORL y nutrición. Asimismo, pueden encontrar atención de hospital de día, servicio social, vacunatorio y servicio de urgencia las 24 horas.