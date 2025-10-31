Se viene un evento donde por $2.000 podés ganar todo para la cena navideña y otros grandes premios Se trata del tradicional Festival Amitad y Sabores que se realizará mañana, organizado por la Escuela Antonino Aberastain.

El Festival Amistad y Sabores ya forma parte de la agenda de actividades festiva de la provincia. Mañana se realizará su edición XXIV y manteniendo su sello característicos: el sorteo de grandes e importantes premios a cambio de un número de muy bajo costo. En esta ocasión, por un bono de $2.000, los participantes se podrán llevar todo lo necesario para la cena navideña, entre otras opciones. Este festival es organizado por la comunidad educativa de la Escuela Antonino Aberastain, con el fin de recaudar fondos para obras en la institución.

Mañana, desde las 20, el frente de la Escuela Antonino Aberastain (frente a la plaza departamental de Pocito) se convertirá en escenario de un evento que combina sabores, música, grandes premios, amistad y colaboración. Es que el Festival Amistad y Sabores es organizado por la escuela, pero con la total colaboración de alumnos y padres, ya que son las familias las que colaboran para el armado de las ‘mesas servidas’ que serán sorteadas.

En esta edición se sorteará la mesa ‘mercadería del mes’; mesa ‘confort del jardín’, con un juego de mesa, sillas y sombrilla; mesa ‘de la fortuna’, con boletas de todos los juegos de azar (Quini 6, Telekino, Loto, etc.); mesa ‘navideña’, con productos dulces y saldos (lechón inlcuído) para preparar la cena de Navidad; y mesa ‘asado del domingo’ con todos los alimentos para realizar un asado; mesa ‘del jamón’ con un jamón crudo y variedad de fiambres; y premios sorpresas.

El festival arrancará a las 20 y finalizará a las 2. Los números podrán adquirirse en el lugar y en cada una de las mesas a sortear para, de esta manera, eligir el premio por el que participará en el sorteo que se realizará en vivo. El festival incluirá ranchos de comidas y bebidas para que las familias puedan disfrutar a pleno de la velada. Además, habrá diferentes espectáculos artísticos. Cabe recordar que la finalidad de este evento es recaudar fondos para realizar obras en el edificio de la escuela organizadora.