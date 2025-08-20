Se viene el “Festival del Inmigrante” y convocan a colectividades El 6 de septiembre, colectividades y público en general podrán disfrutar de una tarde cultural, gastronómica y artística que pondrá en valor la diversidad y la herencia cultural en la provincia.

El Ministerio de Gobierno invitó a todas las colectividades de la provincia a participar del Festival del Inmigrante, que se realizará el sábado 6 de septiembre en las inmediaciones del Parque 25 de Mayo, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas.

Este encuentro se propone como un espacio de integración, encuentro y celebración de la diversidad cultural que enriquece a San Juan. Cada colectividad tendrá la oportunidad de mostrar sus tradiciones a través de la gastronomía, la música, la danza y distintas expresiones artísticas.

Quienes deseen participar como colectividad pueden hacerlo hasta el viernes 29 de agosto ingresando al siguiente enlace

Además de convocar a las comunidades inmigrantes que residen en la provincia, el evento está abierto a todo el público sanjuanino que desee disfrutar de una tarde distinta, con espectáculos en vivo, comidas típicas y un recorrido cultural que dará cuenta de la herencia y el aporte de cada colectividad.