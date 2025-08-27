Se viene el primer Festival de Tradiciones en Rivadavia con entrada gratis y hasta una cabalgata infantil Se trata de ‘Uniendo Raíces’, un encuentro tradicionalista para compartir en familia, organizado por el municipio de este departamento y la Federación Gaucha Sanjuanina.

Rivadavia continúa con las actividades para celebrar su 117mo aniversario. Este domingo, 31 de agosto, se llevará a cabo el primer ‘Festival de Tradiciones Uniendo Raíces’, un encuentro para toda la familia y con entrada gratis, organizado por el municipio de este departamento y la Federación Gaucha Sanjuanina. Durante la jornada habrá diferentes actividades para todas las edades, entre ellas, una cabalgata infantil.

Desde el municipio de Rivadavia informaron que este festival se realizará en el predio gaucho El Mangrullo (Avenida Libertador, en Marquesado) que se transformará en escenario de costumbres, con actividades pensadas para toda la familia y gustos. También recomendaron llevar mesas y sillas o reposeras para poder disfrutar cómodamente de todas las propuestas.

Las actividades arrancarán a las 11 con una cabalgata infantil por las calles aledañas al predio gaucho y que también será para agasajar a los chicos por el Día del Niño. Luego comenzarán las propuestas en el campo donde habrá jineteada de petisos, destrezas criollas, carreras por el campeonato de la Federación Gaucha Sanjuanina, un minicampeonato por agrupaciones y el esperado encuentro de tropillas. Se entregarán $1.500.000 en premios por categorías, en las tres disciplinas tradicionales: clina, grupa y basto.

El escenario principal, denominado ‘Uniendo Raíces’, abrirá a las 12 con la conducción de Javier Salinas, Luciano Pereyra y Martín Guevara, y contará con la participación especial del payador José Riveros. Se presentarán academias de danza, artistas locales, y habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y una muestra de indumentaria gaucha que pondrá en valor el legado cultural del departamento.