Emiten alerta por viento Zonda en varios departamentos de San Juan Este sábado, el viento del oeste llega con mucha intensidad. Mirá el detalle del pronóstico.

En la siesta-tarde de esta jornada sabatina, el viento Zonda se abrirá paso por varios departamentos de San Juan, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. En su portal digital, indicaron que hay alerta amarilla por fuertes ráfagas del oeste.

El pronóstico para este sábado 4 de octubre detalla que el viento alcanzará una velocidad entre 70 y 78 km/h, por lo que piden precaución por la intensidad del fenómeno que se hará sentir, principalmente en 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zona baja de Pocito, de Rivadavia y de Sarmiento.

Pero el alerta no se detiene ahí, ya que luego el Zonda le dará el relevo a las ráfagas del viento Sur, que oscilará entre 51 y 59 km/h y que se quedarán, al menos un día más.

El domingo también estará ventoso, la dirección predominará del sur, con una intensidad de 51 a 59 km/h, que irá en descenso con el paso de las horas y que elevará la temperatura hasta los 19°C. Para el lunes, el arranque de una nueva semana de octubre, se espera calma ambiental con una máxima de 20°C.