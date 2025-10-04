Se viene la 6ta edición del Festival del Pan Casero, en 25 de Mayo: conocé la grilla de actividades Se realizará el próximo sábado 11 de octubre en Villa Yanello con espectáculo artístico y hasta cabalgata.

Las mujeres de 25 de Mayo ya se preparan para participar de un encuentro que combina tradición, gastronomía y arte. Se trata del Festival del Pan Casero, en su 6ta edición, en el que podrán demostrar su habilidad para preparar este producto. Se realizará el próximo sábado 11 de octubre, en Villa Yanello, con espectáculos artísticos y hasta una cabalgata. Este festival nació en pandemia para revalorizar el trabajo de las mujeres de este vecindario.

Para probar el auténtico sabor del pan casero cocido en horno de barro, hay que participar del festival en su honor. Durante esta jornada, las vecinas de la Villa Yanello expondrán los panes que prepararon de esta forma artesanal y tradicional, con la receta que pasó de generación en generación. Estos productos también estarán a la venta para contribuir con la economía doméstica de estas mujeres.

Las actividades arrancaran a 8 con la cabalgata en honor al Maruchito Milagroso, desde el Monumento al Carrerito, en el ingreso de Villa Santa Rosa, hasta el monumento al Maruchito. Desde allí los jinetes se trasladarán hasta Calle 2, entre Calles 23 y 24, en Villa Yanello para dar inicio al Festival del Pan Casero. El evento arrancará con la exposición de los panes y semitas que elaboren las mujeres del lugar, con la colaboración del municipio de 25 de Mayo, que les proveerá de harina y demás ingredientes necesarios.

Paralelamente comenzarán los espectáculos artísticos, con academias de danza y músicos locales que actuarán gratis para la gente. También quedarán habilitados los puestos gastronómicos que ofrecerán platos típicos como empanadas y pasteles. Este festival también incluirá una feria de artesanos y emprendedores del departamento que ofrecerán una gran variedad de productos para la venta.

La devoción, origen del festival

Gladys Otiñano, al frente del área de Cultura, en 25 de Mayo, dijo que el Festival del Pan Casero nació en el 2020 para revalorizar el trabajo y la tradición que conservan las mujeres de Villa Yanello. Y que su origen fue el Maruchito Milagroso. ‘Marucho era un niño que cabalgaba delante del carrerito y que murió a los 15 años, mientras pasaban la noche en Villa Yanelo. Allí lo enterraron y con el tiempo la gente le empezó a atribuir milagros. Es una devoción que tiene 100 años’, dijo Otiñano.

La funcionaria agregó que hace 6 años, el municipio decidió construir el Monumento del Maruchito Milagroso donde estaba su tumba y que de ahí nació la idea de revalorizar la Villa Yanello. ‘En esta villa viven familias muy humildes. La mayoría de las amas de casa amasa a diario y cocina el pan en el horno de barro. Cada casa tiene uno, y fue eso lo que nos dio la idea de usar esta tradición intacta para realizar el festival’, dijo la directora de Cultura.

Otiñano dijo que la primera edición del Festival del Pan Casero se realizó de manera virtual por la pandemia, pero luego de manera presencial e ininterrumpida.