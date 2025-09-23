Se viene la Expo Biker Fest en San Juan: “Una misión solidaria” para los Cóndores Cuyanos Será este domingo 28 de septiembre, de 10 a 23, con la organización de Cóndores Cuyanos Moto Club y el auspicio del Municipio de Santa Lucía y la Asociación Civil Alas Libertad.

Este domingo 28 de septiembre, de 10 a 23 h, se llevará a cabo la sexta edición de la Expo Biker Fest. Será en el Camping Don Bosco (Ruta Nacional 20 este) con la organización de Cóndores Cuyanos Moto Club y el auspicio del Municipio de Santa Lucía y la Asociación Civil Alas Libertad.

“¿La finalidad? Queremos cumplir una misión solidaria y con la entrada pediremos un alimento no perecedero por persona para la Asociación Civil Alas de Libertad que colaborará con distintos comedores comunitarios del departamento de Caucete’, manifestó a DIARIO DE CUYO, ‘Yastay’ Orellano,

uno de los integrantes de la entidad organizadora.

“Las expectativas van mucho más allá de simplemente reunir vehículos, es atraer a un público diverso, entusiastas y coleccionistas. Se espera que este acontecimiento se convierta en el punto de encuentro ideal para familias enteras”, añadió el motero.

Y como se recalcó desde la organización, el objetivo central es mostrar la evolución de la tecnología y la ingeniería a lo largo del tiempo “y fomentar la restauración y conservación de lo clásico. De este modo, pretendemos generar un impacto cultural y educativo”.

La jornada contará con los conciertos de las bandas Cometa Haley que realizará su tributo a una icónica agrupación del rock nacional como es Virus, Maslei también a puro rock y La Previa con su mejor cuarteto. Por otra parte, la animación estará a cargo de Ivancho. Además se dispondrá de stands de tatuajes, barberías y peluquerías.

Entrega de premios

En materia de autos:

Se premiará del primero al tercer puesto en categoría Antiguo. Y se hará lo mismo en el rubro Clásico, Customizado, Tuning y Sonido.

En motos:

Se reconocerá a la primera, segunda y tercera categoría Chopper. Y de la misma forma, en Antiguo y Clásico, Bobber, Tuning y Café Racer.

También se entregarán menciones participativas.

¿Cómo participar?

Para los interesados, las inscripciones se encuentran habilitadas hasta el sábado 27 de septiembre.

Para informes: Contactarse a los celulares 2644850937 (Diego) y 2644859515 (Alejo).

Para quienes deseen asistir y colaborar, la entrada general es un alimento no perecedero.