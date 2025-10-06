Se viene la noche de boliche para los alumnos con discapacidad Será este jueves 9 de octubre en Luna Morena y se espera la participación de 800 personas.

Para celebrar el mes de la Educación Especial, los alumnos de escuelas de Educación Especial podrán disfrutar este jueves 9 de octubre de la ya tradicional “Noche de boliche” que organiza la escuela Crucero A.R.A Gral. Belgrano.

La actividad es gratis y está destinada alumnos mayores de 14 años de establecimientos de gestión pública y privada de la provincia. Para participar solamente es necesario que los directivos de cada institución envíen el listado de alumnos y un acompañante.

La fiesta volverá a realizarse en Luna Morena (Av. Rawson 1302 sur) y está previsto que comience a las 18 y se extienda hasta las 22hs

Desde la organización, Gema Galleguillo, dijo que “cada directivo decide qué grupo puede asistir, dependiendo de su discapacidad, o si les molesta mucho o no el volumen de la música”; como también explicó que se tiene en cuenta la accesibilidad al local, ya que cuentan con una rampa propia de la escuela que trasladan para esta ocasión.

Galleguillo estimó que se esperan la participación de entre 750 y 800 personas.