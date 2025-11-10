Se viene un festival multidisciplinario de arte que tendrá desde música hasta lectura de poesía Se trata del Festival Mundano que se realizará en el Chalet Cantoni el próximo 15 de noviembre.

Que en un solo lugar, el mismo día y a la misma hora converjan diferentes expresiones artísticas, es posible. Y será el próximo fin de semana cuando se realice una nueva edición del Festival Mundano, un evento multidisciplinario de arte que ofrecerá diferentes opciones para toda la familia. Se realizaré el 15 de noviembre, en el Chalet Cantioni. Las entradas ya están a la venta.

Nuevamente Mundana Producciones y la banda musical Raza Mundana realizarán una nueva edición de este festival que reúne a artistas de diferentes disciplinas para ofrecer a los sanjuaninos una jornada donde compartir desde buena música hasta la lectura de poesías. El Festival Mundano es un evento cultural multidisciplinario que se distingue por la innovación, ya que integra diversas artes y actividades en un mismo evento: música, teatro, artes visuales, performance de tattoo y pintura en vivo, DJs, lectura de poesía, juegos y gastronomía.

La Banda Mundana presentará su nuevo single durante el Festival Mundano.Desde la organización que uno de los objetivos de este evento es destacar a los artistas locales y a la cultura de San Juan. Y que este año, el festival contará con la participación de los siguientes artistas y actividades: Faroleros del Quinto Asteroide, Otario gt y Raza Mundana (Música); muestra final de las cátedra de Cuerpo y Movimiento I y III a cargo del docente Ariel Sampaolesi y Ada Valdez de la carrera teatro de la UNSJ (Teatro); DJ’s Adrián ARZ y DB Doble Burbuja; Fernando Ramos, Sheila Bruna, Ana Laura Figueroa, Maximiliano García, Nelson Vila y Jonathan López (Artes visuales); y Marcos Morales (Performance de tattoo).

Cabe destacar que en esta ocasión, Raza Mundana presentará su nuevo single que dentro de poco estará en todas las plataformas. Esta banda que interpreta varios estilos musicales nació en el 2022, componiendo sus propias canciones. Ya tocó en varios lugares y eventos en la provincia, logrando un reconocimiento en el ambiente artístico local, tanto por su trabajo musical como por ser parte de este festival que combina arte, cultura y diversión para toda la familia.

El festival se realizará el 15 de noviembre, en el Chalet Cantoni, a partir de las 17. Contará, además, con un food trucks de Donata con cerveza artesanal y con un espacio ‘cantina’ donde la gente podrá adquirir comidas y bebidas.

Las entradas cuestan $6.000 y ya están disponibles en Avantti a través del siguiente link. También se podrán adquirir en el Chalet el día del festival, pero a $7.000. Los niños menores de 6 años ingresan gratis.