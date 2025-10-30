Se viene una feria para impulsar negocios y el trabajo de emprendedores y pymes Se trata de Pymevent que ofrecerá charlas de especialistas en financiamiento, desarrollo e internalización de negocios.

La Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción, invita a participar de Pymevent, una actividad diseñada para nuclear a emprendedores, empresas productoras e industrias del comercio nacional e internacional con el objetivo de impulsar negocios y oportunidades laborales. La actividad se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre, en el Café Martínez, y Alkazar Hotel, y reunirá a referentes del sector público y privado.

Esta actividad, organizada por el Ministerio de Producción, busca ser un espacio de conexión comercial para productores, industrias y emprendedores. Y contará con un panel de expertos que abordarán programas de apoyo, financiamiento y los primeros pasos para exportar, con el objetivo de fortalecer el crecimiento del sector.

Por otro lado, Pymevent tiene como objetivo fortalecer la interacción sectorial en un espacio pensado para hacer negocios y concretar enlaces comerciales sustantivos. Se abordarán temas clave para las pequeñas y medianas empresas, como fuentes de financiamiento vigentes, programas de desarrollo para el mercado interno, los primeros pasos en las exportaciones y actualidad legal.

La agenda del primer día, jueves 7 de noviembre, incluye la apertura de stands y rondas de negocios, con charlas cada 20 minutos. Será de 15 a 20, en el Alkazar Hotel y con la participación de destacados expositores. Mientras que el 8 de noviembre, a las 9, se llevará a cabo un desayuno con asociaciones, cámaras y organismos gubernamentales en Café Martínez (Calle Entre Ríos entre Rivadavia y Laprida). Posteriormente habrá una reunión de presentación de líneas de financiamientos y propuestas que llegan desde Buenos Aires.