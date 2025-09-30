Se vienen 72 horas a más de 30°: qué dice el pronóstico para los próximos días en San Juan Se trata de una ola de calor inusual en esta época del año.

Según el pronóstico del Servicio Meteorólogico Nacional, el jueves comenzará en San Juan tres días con temperaturas máximas inusuales para esta altura del año.

Esta “ola de calor” primaveral se mantendrá hasta el sábado. El fenómeno se dará en varias provincias y provocará que la temperatura máxima del jueves 2 de octubre supere los 30°, con una mínima de 14 °C.

El viernes, la máxima será de 32°C, con una mínima de 16°C, mientras que el sábado los valores serán de 31°C de máxima y de 17°C la mínima.

El viento cumplirá un rol central, ya que se espera que sea del sector norte el jueves, rotando al noroeste el viernes y el sábado, informa el SMN, habría un ingreso de viento del sur.

Recién el domingo, el pronóstico de la temperatura máxima se presenta varios grados más baja, en 23°C.