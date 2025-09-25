Seleccionarán a 300 artistas para los espectáculos de la FNS 2025: desde hoy te podés inscribir para el casting La selección se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.

La realización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 ya dio un paso más. Se abrió la convocatoria para que los artistas sanjuaninos sean protagonistas de la próxima edición del evento más importante de la provincia. Bajo el lema ‘San Juan, Mi Tierra Querida’, habrá un show central y otros itinerantes como sucedió en el 2024. Y se seleccionarán 300 artistas para llevarlos a escena. Desde hoy están abiertas las inscripciones para participar del casting.

En este marco, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abrió la convocatoria para los artistas que quieran sumarse este año a los espectáculos de la FNS. Las inscripciones estarán habilitadas desde hoy y hasta el 2 de octubre próximo, a través de la página oficial www.fiestanacionaldelsol.com. Entre los requisitos que se establecen es tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre de este año y que los postulantes cuenten con disponibilidad horaria durante octubre y noviembre para la práctica de los ensayos y la realización funciones.

La convocatoria 2025 es para artistas de diversas ramas como danza contemporánea, folklore, otras danzas, teatro, mimo, estatuas vivientes, clown, artes circenses (malabares, zanquitas, glotología, burbujas, entre otras), así como también percusionistas e intérpretes de instrumentos de viento para ensamble. Entre los postulantes se seleccionarán 300 que le darán vida al espectáculo central de la FNS y a los shows itinerantes que se reiterarán cada una de las noches.

El casting durará tres días para poder evaluar a todos los aspirantes. Se realizará de manera presencial los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria, en los horarios designados a través de la inscripción.